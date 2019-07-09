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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 23:00

başvurusu başladı mı? Ne zaman başlayacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Yeni askerlik sisteminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından sistem kalıcı hale geldi. Yeni sistemin ardından merakla araştırılan konular arasında başvuruları yer alıyor. Vatandaşlar başlayacak sorusuyla ilgili detayları sorguluyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte bedelli askerlikle ilgili merak edilenler...

Bedelli askerlik başvurusu ne zaman başlayacak?

Yeni askerlik sisteminin kalıcı hale gelmesiyle birlikte internette bedelli askerlikle ilgili detayları araştırmaya başladı. Bedelli askerlik için başvuruda bulunacak vatandaşlar "Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bedelli askerlik başvurularının ne zaman yapılacağına dair bilgilerin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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