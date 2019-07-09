Yeni askerlik sisteminin kalıcı hale gelmesiyle birlikte internette bedelli askerlikle ilgili detayları araştırmaya başladı. Bedelli askerlik için başvuruda bulunacak vatandaşlar "Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bedelli askerlik başvurularının ne zaman yapılacağına dair bilgilerin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.