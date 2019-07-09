Genel af haberleri son dakika 2019 ne süre çıkacak ve genel af kimleri kapsayacak araştırması sürekli olarak binlerce vatandaş tarafından araması yapılıyor. Bu mevzu hakkında bilgiler veren Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül genel af hakkında güncel açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen ceza infaz düzenlemesinin de bu pakette yer alması öngörülüyor. Buna göre çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Peki genel af kimleri kapsayacak, 4 yıldan fazla hüküm giyenler ne kadar hapis yatacak, cezalara kademeli geçiş nasıl olacak?