Polis alımlarıyla ilgili 24. dönem 3 bin kadın polis alım süreci devam ederken, İçişleri Bakanı'nın müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman başlayacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak İçişleri Bakanı asil 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak? 24. Dönem POMEM başvuru sürecinde neler yaşanıyor? Bu ve polis adaylarını ilgilendiren diğer hususları makalemizde sizlerle paylaşıyoruz. 10 bin yeni polis alımı için Bakan Soylu , 'Eylül ayında, önümüzdeki süreçte alacağız" dedi. KPSS 'den sonra yapılacak alım öncesi polis adayları , başvuru şartlarında bazı esnetilmeler yapılmasını istiyor. Peki EGM 10 bin polis memuru alımı başvuru şartları nedir?