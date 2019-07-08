Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. MİT, hainleri adım adım takip etti. İHA'lar koordinatları verdi. F-16'lar havalandı. 27 Haziran Perşembe günü Kandil'in Kortek Virajları bombalandı. "Halmat Diyar" kod adlı 1973 Irak Süleymaniye doğumlu teröristin öldüğü kesinleşti. 1992'de PKK'ya katılan terörist üst düzey 7 kişiden biriydi. Sözde "başkanlık konseyinin" örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor.
BOMBA ELİNDE PATLADI
Hatay Reyhanlı saldırılarının faili Mihrac Ural, bombalı saldırı sonucu yaralandı. Şam'da bir hastaneye kaldırılan teröristin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Reyhanlı'da Cuma günü bir otomobilde 3 Suriyeli'nin ölümüyle sonuçlanan patlamayı da Ural'ın planladığı, Kaymakamlığı hedef aldığı iddia edildi.
GRİ DARBE
GABAR Dağı'nda öldürülen 2 teröristten birinin, gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi. Arslan'ın başına 300 bin lira ödül konulmuştu.
MEVLÜT YÜKSEL
BOMBA ELİNDE PATLADI
Hatay Reyhanlı saldırılarının faili Mihrac Ural, bombalı saldırı sonucu yaralandı. Şam'da bir hastaneye kaldırılan teröristin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Reyhanlı'da Cuma günü bir otomobilde 3 Suriyeli'nin ölümüyle sonuçlanan patlamayı da Ural'ın planladığı, Kaymakamlığı hedef aldığı iddia edildi.
GRİ DARBE
GABAR Dağı'nda öldürülen 2 teröristten birinin, gri kategoride yer alan sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi. Arslan'ın başına 300 bin lira ödül konulmuştu.
MEVLÜT YÜKSEL
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