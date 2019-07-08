15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden neredeyse 3 yıl geçecek. 15 Temmuz'da, Türkiye siyasi tarihinin en ağır saldırısı yaşandı. Tarih yapıcı milletimiz, Anadolu'daki bin yılı boyunca hiç tanık olmadığı, en alçak ihanet girişimi ile karşı karşıya kalmıştı. 15 Temmuz resmi tatil olarak ilan edildi. Bu bağlamda 15 Temmuz ne zaman ve resmi tatil mi oldu araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz 2019 yılında pazartesi gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kullanıyor. 15 Temmuz tatili haftasonu ile birleşince 3 günlük bir tatil çalışanları bekliyor. Peki 15 Temmuz Pazartesi kimlere tatil oldu? İşte tüm detaylar