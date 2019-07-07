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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:15

ve nasıl alınır? İşte randevusu gerekli evraklar randevu.nvi.gov.tr'de

: ve nasıl alınır? İşte randevusu gerekli evraklar. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik ve ehliyet yenileme işlemi sürüyor. Hala çipli kimliklerini almayan ve ehliyetini değiştirmeyenler acele edin. İşte yapmanız gerekenler... Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan kimlik değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle kimlik kartları, ehliyet ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. Böylece yeni kimlikler çipli hale geldi. Bugüne kadar 37 milyon vatandaş, çipli kimliklere geçti. Kimliklerini hâlâ yenilemeyenler 2023'e kadar, ehliyet için de 2020'nin sonuna kadar süreniz var ama yine de siz geç kalmayın, şimdiden halledin. Yapmanız gereken ise çok basit... Gerekli belgelerle randevunuzu aldığınız gün nüfus müdürlüğüne giderek başvuru işleminizi yapıyorsunuz. Nüfus dairesinde gerek görülmesi halinde parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izinin taranarak sisteme kaydedilmesi de gerekebilir. İşte yeni çipli kimlik ve ehliyet nasıl alınır? İşte yeni kimlik alma ücreti randevusu gerekli evraklar...

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