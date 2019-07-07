

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul AK Parti İl Başkanlığı binasında, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantı, basına kapalı gerçekleşti. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarının karşısına geçti. Çelik, toplantıyla ilgili şu bilgileri verdi: İç ve dış politika değerlendirmelerimin ardından milletvekillerimiz kendi değerlendirmelerini paylaşıyor. Vekiller, Cumhurbaşkanımıza sorular da soruyor.

Seçimde yüksek başarı gösteren illere Cumhurbaşkanımız ziyaret gerçekleştirerek teşekkür turuna çıkacak.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti.Sistem tartışmasının, rejim tartışmasıyla bir ilgisi yoktur. Hayatın icabı gereğidir, yani yeni bir sistem hayata geçti, Türkiye 'nin Suriye, Irak ve Doğu Akdeniz 'deki gelişmeler nedeniyle güvenlikle ilgili herhangi bir açığının olmaması gerekir.Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ve 3.5 saat süren milletvekilleriyle toplantının ardından İstanbul'daki AK Parti'li ilçe belediye başkanlarıyla buluştu.



ERDOĞAN, PUTİN'LE TELEFONLA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, ayrıca, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazasını büyük üzüntüyle takip ettiğini, hayatlarını kaybeden Rus mürettebatın ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diledi.