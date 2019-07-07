Milyonların gözü kulağı Meclis'te. Vatandaşlar Meclis'ten gelecek haberleri merak ediyor. EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili bekleyiş içinde olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler... EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.