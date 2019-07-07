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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 09:13

8 Temmuz bugün () yasası çıktı mı? açıklaması

'de son dakika... (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen milyonlarca EYT'li konu ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT konusunda son gelişmeler neler? EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? 08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.

EYT yasası çıktı mı? İşte Finlandiya modeli açıklaması

Milyonların gözü kulağı Meclis'te. Vatandaşlar Meclis'ten gelecek haberleri merak ediyor. EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT ile ilgili bekleyiş içinde olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, EYT çıktı mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte EYT ile ilgili son gelişmeler... EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

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