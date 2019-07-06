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  • Son Güncelleme: 06.07.2019 10:38

Son dakika haberi: 'da operasyonu! başlıkları ele geçirildi

Son dakika haberine göre tarafından düzenlenen operasyonda, bir otomobilde başlıkları ve atom si santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum ele geçirildi.

Bolu'da operasyon! Nükleer silah başlıkları ele geçirildi

'da, düzenlenen operasyonda "kaliforniyum" olduğu değerlendirilen 18,01 gram ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Bolu İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Atatürk Orman Parkı yanında durdurulan bir otomobile operasyon düzenlendiği bildirildi.

Araç içinde yapılan aramada, başlıkları ve atom si santrallerinde kullanılan 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, piyasada değeri yaklaşık 72 milyon dolar olduğu değerlendirilen ve ithali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan maddenin, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna gönderildiği ifade edildi.

Ekiplerin, ele geçirilen kaliforniyum maddesiyle ilgili 5 şüpheli hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

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