Yargı reformu milyonların gündemindeki yerini koruyor. Yargının yeni yol haritası olarak lanse edilen reform hareketi pek çok özelliği de gündeme getiriyor. İfade özgürlüğü, af yasası ve nafaka ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhuriyet Davası'nda tartışılan beş senenin altındaki cezaların istinafta kesinleşmesi ve Yargıtay yolunun kapalı olması düzenlemesi değişiyor. İfade özgürlüğüne ilişkin davalarda kanun yolu güvencesi arttırılarak ilgili kararlar istinaf sonrası Yargıtay tarafından incelenebilecek. Peki af yasası çıkacak mı? Yargı reformunda nafaka düzenlemesi ve af var mı? Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var?