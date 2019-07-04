Binlerce mahkum af çıkacak mı diye merak ediyor. 60 bin mahkum eğer af gelirse tahliye edilecek. Af ile ilgili son dakika haberlerini derledik.

Yargı paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis'e getirilip çıkartılması planlanıyor. Yapılan düzenleme ile 60 bin civarında mahkumun tahliyesine olanak verilecek. Yargı paketinin çerçevesine baktığımız zaman ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşecek çerçeve çizilmişti. Peki son dakika af haberleri geldi. Ceza indirimi yasası çıktı mı? Kimler tahliye edilecek?