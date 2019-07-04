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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:10

? ? İşte son dakika haberleri

Son dakika af haberleri: ? Kimler tahliye edilecek? İşte tüm detaylar. Meclis tatile girmeden Yargı Reform Paketi'nin ilk bölümünü çıkarmayı hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde yaklaşık 60 bin dolayında tutuklu cezaevlerinden tahliye edilecek. Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan 'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı 'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor.

Binlerce mahkum af çıkacak mı diye merak ediyor. 60 bin mahkum eğer af gelirse tahliye edilecek. Af ile ilgili son dakika haberlerini derledik.
Yargı paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis'e getirilip çıkartılması planlanıyor. Yapılan düzenleme ile 60 bin civarında mahkumun tahliyesine olanak verilecek. Yargı paketinin çerçevesine baktığımız zaman ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşecek çerçeve çizilmişti. Peki son dakika af haberleri geldi. Ceza indirimi yasası çıktı mı? Kimler tahliye edilecek?

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