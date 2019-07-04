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  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:10

Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne an yatırılacak? bayramı ikramiyesi zammı var mı, ne kadar?

Bayramı ikramiyesi mı var mı, ne kadar? Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? ikramiyeleri geçtiğimiz ayın sonunda emeklilerin hesabına yatırılmıştı. Şimdi yaklaşık 12 milyon emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin verileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte ikramiyeye ilişkin detaylar... Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Kurban Bayramı'nın tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban bayramı ikramiyeleri emekliler tarafından oldukça merak ediliyor. Temmuz ayında emekliler zam aldı ve yüzleri güldü. Son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere ikramiye yatırılmıştı. Emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne vakit yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne süre verilecek? Emekli ikramiye tutarı ne kadar? Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri içinde kutlanacak. Buna bakılırsa de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi umut ediliyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi zammı var mı, ne kadar?

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