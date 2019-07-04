Kurban bayramı ikramiyeleri emekliler tarafından oldukça merak ediliyor. Temmuz ayında emekliler zam aldı ve yüzleri güldü. Son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda emeklilere ikramiye yatırılmıştı. Emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne vakit yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne süre verilecek? Emekli ikramiye tutarı ne kadar? Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri içinde kutlanacak. Buna bakılırsa de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi umut ediliyor. Peki Kurban Bayramı ikramiyesi zammı var mı, ne kadar?