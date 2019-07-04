Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan'ın 30 Mayıs'ta açıkladığı, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki düzenlemelere ilişkin ilk yargı paketinde son aşamaya gelindi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, önceki gün Erdoğan'a sunduğu yargı paketinin hafta sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor. Meclis tatile girmeden çıkarılması planlanan ve 60-65 maddeyi bulacak taslaktaki düzenlemeleri haberimizde derledik. Adil bir nafaka sistemi kurulmasını hedefleyen düzenleme ile binlerce mahkûmun beklediği infaz sistemi değişikliği "seçimden yeni çıkıldığı ve yeni bir tartışma ortama doğmaması" için önümüzdeki yasama dönemine bırakıldı.
Af yasası çıkacak mı? Yargı reformunda nafaka düzenlemesi ve af var mı? Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var?
Yargı reformu milyonların gündemindeki yerini koruyor. Yargının yeni yol haritası olarak lanse edilen reform hareketi pek çok özelliği de gündeme getiriyor. İfade özgürlüğü, af yasası ve nafaka ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhuriyet Davası'nda tartışılan beş senenin altındaki cezaların istinafta kesinleşmesi ve Yargıtay yolunun kapalı olması düzenlemesi değişiyor. İfade özgürlüğüne ilişkin davalarda kanun yolu güvencesi arttırılarak ilgili kararlar istinaf sonrası Yargıtay tarafından incelenebilecek. Peki af yasası çıkacak mı? Yargı reformunda nafaka düzenlemesi ve af var mı? Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde neler var?
- Beyaz Saray'dan Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan paylaşım
- FETÖ’cü eski okul müdürü gözaltına alındı
- Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
- Ceza indirimi yasası çıktı mı? İşte son dakika af haberleri
- Kurban bayramı ikramiyesi zammı var mı, ne kadar?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.