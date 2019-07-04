Bugünkü
Takvim

silahlarıyla katliam yaptılar

Hafter güçleri, ’nin BAE’ye sattığı silahlarla göçmen merkezine, havadan ve karadan saldırdı. Ölü sayısı 44’e çıktı. Saldırıya tepki gösteren Ankara, "Uluslararası soruşturma açılmalıdır" açıklaması yaptı.

ABD silahlarıyla katliam yaptılar
LİBYA'DA General 'e bağlı savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine iki kez düzenlenen saldırıda 44 kişi öldü. 130 kişi yaralandı. CIA'nın korumasındaki Hafter'i, BAE ve Mısır'ın da desteklediği iddialar arasında yer aldı. , BAE satılan silahların Hafter'e bağlı güçleri tarafından kullanıldığını iddiası üzerine soruşturma başlattı. Saldırıya tepki gösteren Ankara, "Uluslararası soruşturma açılmalıdır" açıklaması yaptı.



Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı güçlere ait depolarda çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmat ele geçirmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriABD silahlarıyla katliam yaptılar
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri