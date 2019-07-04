ABD silahlarıyla katliam yaptılar

LİBYA'DA General Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları tarafından başkent Trablus'un doğusunda düzensiz göçmenlerin bulunduğu barınma merkezine iki kez düzenlenen saldırıda 44 kişi öldü. 130 kişi yaralandı. CIA'nın korumasındaki Hafter'i, BAE ve Mısır'ın da desteklediği iddialar arasında yer aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, BAE satılan silahların Hafter'e bağlı güçleri tarafından kullanıldığını iddiası üzerine soruşturma başlattı. Saldırıya tepki gösteren Ankara, "Uluslararası soruşturma açılmalıdır" açıklaması yaptı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı güçlere ait depolarda çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmat ele geçirmişti.
Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter'e bağlı güçlere ait depolarda çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmat ele geçirmişti.
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