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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 16:34

bayramı ikramiyesi mı var mı, ne kadar? Emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Kurban bayramı ikramiyeleri emekliler tarafından oldukça merak ediliyor. Temmuz ayında emekliler aldı ve yüzleri güldü. Son olarak geçtiğimiz 'nda emeklilere ikramiye yatırılmıştı. Emekliler şimdi Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne vakit yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne süre verilecek? Emekli ikramiye tutarı ne kadar? Bu sene Kurban Bayramı tarihleri içinde kutlanacak. Buna bakılırsa de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi umut ediliyor. Peki var mı, ne kadar?

2019 Kurban Bayramı ikramiyesi zammı var mı, ne kadar? SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Ramazan Bayramı ikramiyeleri geçtiğimiz ayın sonunda emeklilerin hesabına yatırılmıştı. Şimdi yaklaşık 12 milyon emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin verileceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? İşte ikramiyeye ilişkin detaylar... Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağı henüz belli olmadı. Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

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