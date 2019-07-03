yhgm.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda 2019 yılı sonuna kadar 29 bin 689 işçi ve personel alımı yapacağını belirtmişti. Bu alımların ilk etabı 12 bin kişilik kadro için alım yapılacağı açıklandı ve adaylar uzun süreden beri bu açıklamayı bekliyordu.

Devamlı olarak tartışmalara yer verilen ve adayların büyük merakla beklediği duyuru geliyor. Sağlık Bakanlığı mülakatsız 12 bin personel alım ilanı Haziran ayı içerisinde yayımlanması bekleniyorken Haziran ayının son zamanlarına gelindi. İlgili duyurunun bu hafta içinde yayımlanması bekleniyor. Kadro dağılımları halen kati olarak bilinmemekle birlikte resmi açıklamayla kadro dağılımlarının da açığa kavuşması bekleniyor.