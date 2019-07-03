Son Dakika Haberleri... 3 Temmuz 2019 yeni sigara fiyatları son dakika kaç para oldu? Sigara zammı fiyat listesi sigara zam oranı ne kadar? Sigara ve alkole zam yapıldı. Sigaranın ÖTV'si 50 kuruş, 50'lik bira 42 kuruş, 70'lik rakı ise 7,27 lira zamlanacak. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak. Sigara ve alkol ürünlerine sessiz sedasız Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Buna göre, bugün TÜİK tarafından Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ÜFE oranının yüzde 8,1 olarak açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu vergi kalemleri güncellenerek internet sitesinde duyuruldu.