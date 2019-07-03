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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 18:21

3 Temmuz 2019 kaç para oldu? Sigara mı fiyat listesi ?

... Sigara ve alkol ürünlerine () mı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 46 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Peki 3 Temmuz 2019 kaç para oldu? oldu işte tüm detaylar

Son Dakika Haberleri... 3 Temmuz 2019 yeni sigara fiyatları son dakika kaç para oldu? Sigara zammı fiyat listesi sigara zam oranı ne kadar? Sigara ve alkole zam yapıldı. Sigaranın ÖTV'si 50 kuruş, 50'lik bira 42 kuruş, 70'lik rakı ise 7,27 lira zamlanacak. Değişiklik bugünden itibaren geçerli olacak. Sigara ve alkol ürünlerine sessiz sedasız Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler Ocak ve Temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Buna göre, bugün TÜİK tarafından Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen ÜFE oranının yüzde 8,1 olarak açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu vergi kalemleri güncellenerek internet sitesinde duyuruldu.

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