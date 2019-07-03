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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 16:41

Temmuz mı sonrası derecesine göre kaç para? ?

Haziran ayı sayılarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz mı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı. Peki polis maaşları sonrası derecesine göre kaç para oldu işte tüm detaylar SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Peki Temmuz zammı sonrası derecesine göre kaç para? ?

2019 polis maaşları Temmuz zammı sonrası derecesine göre kaç para? Polis yeni maaşı ne kadar? Haziran ayı enflasyon sayılarının açıklanması ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği temmuz zammı da netleşti. Memur ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam geldi. Peki yeni zamla kim ne kadar maaş alacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına, ocak ve temmuz aylarında, bir önceki 6 aylık dönemdeki enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu çerçevede geçen yıl temmuzda yüzde 9.17, bu yılın ocak ayında da yüzde 10.19 oranında zam yapılmıştı.

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