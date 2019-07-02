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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:44

.gov.tr: TOKİ İstanbul Hoşdere çekilişi

vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul Hoşdere çekilişi için detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. TOKİ Ayazma Kura Çekilişi ile beraber bugün TOKİ Hoşdere kura çekilişi de eş zamanlı olarak saat 10:00 itibari ile Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Bahçeşehir/Başakşehir) adresinde gerçekleştirilecek. TOKİ konut projesi için merakla beklenen kura çekilişi için geri sayım başladı. Saat 10:00 itibari ile kura çekilişi başlayacak ve canlı yayında tek tek hak sahipleri belirlenecek. Adı çıkan kişiler için kat ve daire numarasının belirleneceği ikinci çekiliş yapılırken adı çıkmayan kişilere TOKİ peşinatları iade süreci devam edecek. Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde cayma hakkına sahiptir.

toki.gov.tr: 2 Temmuz Salı TOKİ İstanbul Başakşehir Hoşdere çekilişi kura sonuçları canlı yayın çekiliş isim listesi. TOKİ Hoşdere konut projesi kura sonuçları canlı yayın ile belirlendi. TOKİ Hoşdere kura çekilişi saati, yeri, 2+1 ve 3+1 isim listesi haberimizde... TOKİ Hoşdere 3+1 konut tipi başvuru sayısı 5 bin 343 kişi ve 2+1 konut tipi başvuru sayısı da 8 bin 52 olarak açıklandı. Yani satışa sunulan toplam 337 adet konut için 13 bin 395 kişi başvuruda bulundu. TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kuraları tamamlandı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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