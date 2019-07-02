toki.gov.tr: 2 Temmuz Salı TOKİ İstanbul Başakşehir Hoşdere çekilişi kura sonuçları canlı yayın çekiliş isim listesi. TOKİ Hoşdere konut projesi kura sonuçları canlı yayın ile belirlendi. TOKİ Hoşdere kura çekilişi saati, yeri, 2+1 ve 3+1 isim listesi haberimizde... TOKİ Hoşdere 3+1 konut tipi başvuru sayısı 5 bin 343 kişi ve 2+1 konut tipi başvuru sayısı da 8 bin 52 olarak açıklandı. Yani satışa sunulan toplam 337 adet konut için 13 bin 395 kişi başvuruda bulundu. TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kuraları tamamlandı. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.