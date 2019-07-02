Başkan Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılanıyor. İki lider, ülkelerin milli marşlarından sonra selamlama törenine katıldı.

Erdoğan, Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilecek görüşmede Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.

İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.

ÇİN ZİYARETİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'daki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 05.45'te Çin'in başkenti Pekin'e hareket etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokyo Haneda Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya Devlet Protokol Şefi Büyükelçi Kiminori Iwama, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve eşi İnci Mercan, Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Namık Güler Erpul, Tokyo Büyükelçiliği mensupları ile diğer ilgililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Çin'e gitti.