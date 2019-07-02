Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Af bekleyen binlerce mahkumun ailesi internette gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda son zamanlarda Ankara kulislerinde ceza infaz kanunu ile ilgili değişim teklifinin görüşülmesi af çıkacak mı sorularını gündeme getirdi. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen ceza infaz düzenlemesinin de bu pakette yer alması öngörülüyor. Meclis'te görüşülecek mevzunun af değil ceza indirimi olduğu biliniyor. MHP, 19 Mayıs 2018 evveliyatına kadarki kabahatlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Peki 3 Temmuz af yasası son dakika ceza infaz yasası nasıl olacak? Genel af çıktı mı, af kimleri kapsayacak?