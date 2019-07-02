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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 09:08

2019 işçi alımı başvuru ilanı yayında mı? başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?

işçi alımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır? 2019 yayında mı? Almanya'da Avrupa Birliği haricinde ülkeye gelecek nitelikli elemanlara kapıları açmayı öngören yasa onaylandı. Buna göre mesleğinde uzman olanların 6 aylık ile Almanya'da iş arama şansına sahip olduğu belirtildi ve iş bulunması durumunda ise Almanya'da kalma hakkı sağlanacağı ifade edildi... Dünyadaki ekonomik durgunluk ve resesyona rağmen, Almanya'da böyle bir tlonun ortaya çıkmasının nedeni ise hasta ve yaşlı bakım sektöründe çalışan ihtiyacının artması, hizmet sektörüne yoğun talep ile eğitim ve çocuk yetiştirme alanındaki gelişmeler olarak gösteriliyor.

Almanya'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile birlikte nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi.
Yasa tasarısı kapsamında nitelikli elemanlardan dil bilmeleri talep edilecek ve şartları yerine getirenler altı ay süreyle Almanya'ya kalmış olarak geçimini kendisi sağlayabilecek. Ek olarak meslek eğitimi yada yüksek eğitime uygun herhangi bir iş bulunması durumunda ise oturma izni verilecek ve Almanya'ye yerleştirilebilecek. İşsizlerin özelliklerine nazaran tam olarak bire bir dağıtılamadığı; uzmanlık alanlarına bakılırsa bazı yerlerde açıklar oluşabileceği görülürken, işsizlik oranları da yüzde 4'lere kadar geriledi. Peki Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?

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