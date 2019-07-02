Almanya'da Federal Meclis'te düzenlenen oylama ile birlikte nitelikli işgücüne oturma ve çalışma izni verilmesini öngören yasa kabul edildi.

Yasa tasarısı kapsamında nitelikli elemanlardan dil bilmeleri talep edilecek ve şartları yerine getirenler altı ay süreyle Almanya'ya kalmış olarak geçimini kendisi sağlayabilecek. Ek olarak meslek eğitimi yada yüksek eğitime uygun herhangi bir iş bulunması durumunda ise oturma izni verilecek ve Almanya'ye yerleştirilebilecek. İşsizlerin özelliklerine nazaran tam olarak bire bir dağıtılamadığı; uzmanlık alanlarına bakılırsa bazı yerlerde açıklar oluşabileceği görülürken, işsizlik oranları da yüzde 4'lere kadar geriledi. Peki Almanya işçi alımı başvuru şartları nedir, nasıl yapılır?