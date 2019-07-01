EYT yasası ile ilgili son dakika haberlerini vatandaşlar araştırmaya devam ediyor. EYT yasası çıkacak mı bu sorunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup, yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT'deki son durumu öğrenmek istiyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. Vatandaşlar Meclis'ten gelecek EYT son dakika haberleri merak ediyor. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Peki 1 Temmuz EYT'de son durum ne? Erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi? İşte EYT'de son dakika haberleri