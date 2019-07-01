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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:06

yasası Meclis'e geldi mi? İşte 'de son dakika haberleri! 2 Temmuz EYT'de son durum bugün nedir?

yasasındaki son durum emekli olmak için gün sayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Bu nedenle 'de son durumun ne olduğu merak konusu. Peki, Meclis'e gelecek mi? İşte EYT hakkındaki son gelişmeler ve detaylar... EYT 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.

EYT yasası ile ilgili son dakika haberlerini vatandaşlar araştırmaya devam ediyor. EYT yasası çıkacak mı bu sorunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup, yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT'deki son durumu öğrenmek istiyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. Vatandaşlar Meclis'ten gelecek EYT son dakika haberleri merak ediyor. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Peki 1 Temmuz EYT'de son durum ne? Erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi? İşte EYT'de son dakika haberleri

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