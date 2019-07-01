Güvenli bölgede konutlar yapalım. Suriyeliler çadırdan çıkıp barış ortamına gelsinler. Ekip biçsinler. Gelin bunu birlikte yapalım.
Trump, S-400'ler konusunda dürüst ifadeler kullandı. Takdire şayan. Süreci sıkıntısız aşacağız. Putin'e de Esad'ı uyarmasını söyledik.
JAPONYA'DA FETÖ UYARISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Japonya'nın Nagoya şehrinde Türk vatandaşlarıyla buluştu. Erdoğan, Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahısların hala faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse, DHKP-C neyse FETÖ de odur. Hiçbir farkı bunların birbirinden yok" dedi. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Yurt dışında yaşayan kardeşlerimiz artık gurbetçi değil, Türk milletinin yurt dışındaki gücüdür, elçileridir, temsilcileridir. Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun şekilde yetişmelerinin yanında Japon toplumuna uyum sağlamlarını da özellikle tavsiye ediyorum. Bir defa Türkçe'nin yanında Japoncayı da çok iyi ama çok iyi öğreneceksiniz. Ki buradaki başarınız ona bağlıdır. Şunu hatırlatmak isterim. Çocuklarınızın ülkemizin değerlerine yabancı kalmaması için devlet olarak üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz."
ARA GÜLER SERGİSİNİ GEZDİ
Başkan Erdoğan, Japonya'nın Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde şehrinde "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" sergisini ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Ara Güler" sergisini gezdi. Erdoğan'a sergi ziyaretlerinde Altes Prenses Akiko eşlik etti. Kyoto'daki Tofukuji Tapınağı'nda düzenlenen Ara Güler sergisinin açılışını yapan Erdoğan, 2019'un Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan edildiğini hatırlattı.
Erdoğan, "Turizmde çok ciddi bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turisti yakalayacağız. Tabi arzumuz Japon turistlerin sayısını da hedef veriyorum, 1 milyona çıkarmak" dedi.
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