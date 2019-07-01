2019 MSB bedelli dövizli askerlik başvuruları son dakika başladı mı? Bedelli askerlik başvuru şartları ve ücreti ne kadar? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvuruları için beklenen açıklamayı kısa süre içerisinde yapacak. Yeni askerlik sisteminin getirdiği değişikliklerden biri de bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi olmuştu. Sistemin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, erken terhisler başlamıştı. Askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte başlayan erken terhislerin hemen ardından, bedelli başvurularının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. 2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Sistem gereği 6 ayda bir defa 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor