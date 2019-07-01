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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:42

2019 bedelli başladı mı? başvuru şartları ve ücreti ne kadar?

Askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte başlayan lerin hemen ardından bedelli başvurularının ne an gerçekleşeceği merak konusu oldu. ’den konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de hazırlıkların bu hafta içerisinde tamamlanması ve bedelli başvurularının Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak. Peki 2019 MSB bedelli başladı mı? başvuru şartları ve ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar ve gelişmeler

2019 MSB bedelli dövizli askerlik başvuruları son dakika başladı mı? Bedelli askerlik başvuru şartları ve ücreti ne kadar? Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik başvuruları için beklenen açıklamayı kısa süre içerisinde yapacak. Yeni askerlik sisteminin getirdiği değişikliklerden biri de bedelli askerliğin kalıcı hale gelmesi olmuştu. Sistemin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından, erken terhisler başlamıştı. Askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte başlayan erken terhislerin hemen ardından, bedelli başvurularının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. 2019 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olarak belirlendi. Sistem gereği 6 ayda bir defa 6 aylık kat sayı göz önüne alınarak bedel ücretine zam yapılması gerekiyor

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