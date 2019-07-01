TOKİ Tuzla kura sonuçları için yapılan çekilişte öncelikle başvuru numarası ardından isim açıklanacak. TOKİ Tuzla Aydınlı kura numarası TOKİ tarafından oluşturulan geçerli başvuru listesi için verilen numaralardır. Bu numara TOKİ başvurusu yapılırken yatırılan başvuru parası için verilen dekont üzerinde yazmaz. Tuzla Aydınlı TOKİ evleri de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi olarak dikkat çekti. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 kişi başvuru yaparak büyük bir rekora imza atıldı. İşte 1 Temmuz TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları 2019 çekilişi canlı yayın 2+1 ve 3+1 isim listesi sayfamızda