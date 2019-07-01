1 Temmuz TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları 2019 çekilişi canlı yayın 2+1 ve 3+1 isim listesi (TOKİ Tuzla kura sonucu) TOKİ Tuzla kura sonuçları canlı yayınla yapılan kura çekilişi ile belirleniyor. TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak. Kura çekilişi canlı yayın linkleri ve isim isim sıralı tüm liste haberimizde! Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.