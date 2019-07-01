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  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:00

1 Temmuz kura sonuçları 2019 çekilişi 2+1 ve 3+1 isim listesi (TOKİ Tuzla kura sonucu)

Tuzla kura sonuçları için yapılan çekilişte öncelikle başvuru numarası ardından isim açıklanacak. TOKİ kura numarası TOKİ tarafından oluşturulan geçerli başvuru listesi için verilen numaralardır. Bu numara TOKİ başvurusu yapılırken yatırılan başvuru parası için verilen dekont üzerinde yazmaz. Tuzla Aydınlı TOKİ evleri de bir başka başvuru rekoru kırılan TOKİ projesi olarak dikkat çekti. TOKİ tarafından satışa sunulan 500 adet konut için 103 bin 927 kişi başvuru yaparak büyük bir rekora imza atıldı. İşte kura sonuçları 2019 çekilişi 2+1 ve 3+1 isim listesi sayfamızda

1 Temmuz TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları 2019 çekilişi canlı yayın 2+1 ve 3+1 isim listesi (TOKİ Tuzla kura sonucu) TOKİ Tuzla kura sonuçları canlı yayınla yapılan kura çekilişi ile belirleniyor. TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sitemizde yer alacak. Kura çekilişi canlı yayın linkleri ve isim isim sıralı tüm liste haberimizde! Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

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HaberlerGüncel Haberleri1 Temmuz TOKİ Tuzla Aydınlı kura sonuçları 2019 çekilişi canlı yayın 2+1 ve 3+1 isim listesi (TOKİ Tuzla kura sonucu)
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