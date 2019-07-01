Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise EYT Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. 23 Haziran sonrasında seçim tartışmalarının sona ermesinin ardından toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor. Peki genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum Meclis'e geldi mi?