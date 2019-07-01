Erken emeklilik yasasındaki son durum emekli olmak için gün sayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Bu nedenle EYT'de son durumun ne olduğu merak konusu. Peki, erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi? İşte EYT hakkındaki son gelişmeler ve detaylar... EYT 8 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.