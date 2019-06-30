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  • Son Güncelleme: 30.06.2019 20:13

Son dakika... 'den 'daki güçlerinin tehdidine sert yanıt

'den 'daki güçlerinin tehdidine sert yanıt geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Libya'daki Hafter'e bağlı milislerin 6 Türk'ü alıkoyması haydutluk ve korsanlık niteliğindedir. Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, aksi halde müdahale meşru hale gelir" denildi.

Türkiye'den Libya'ya sert uyarı

Son dakika gelişmesine göre, 'den 'daki güçlerinin tehdidine sert yanıt geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Libya'daki Hafter'e bağlı milislerin 6 Türk'ü alıkoyması haydutluk ve korsanlık niteliğindedir. Vatandaşlarımız derhal serbest bırakılmalı, aksi halde müdahale meşru hale gelir" denildi.

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