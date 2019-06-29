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  • Son Güncelleme: 29.06.2019 20:00

Selçuk 'dan paylaştı! İşte 'sı

Müdürü daha önce yaptığı paylaşımda 'ün adının 'lardan birine verileceğini duyurmuştu. hesabından Eren Bülbül'ün adının verildiği SİHA'nın fotoğraflarını paylaştı.

İşte Eren Bülbül TB2 SİHA'sı

Müdürü daha önce yaptığı paylaşımda 'ün adının 'lardan birine verileceğini duyurmuştu. hesabından Eren Bülbül'ün adının verildiği SİHA'nın fotoğraflarını paylaştı.



Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda,"Aziz Şehidimiz Eren'in adını taşıyan Bayraktar TB2 SİHA bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi.✈️🚀 Eren'in adı artık Semalarımızda Hür ve Özgür.#iyikivarsınEren" ifadelerine yer verdi.



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