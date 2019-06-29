BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar daha önce yaptığı paylaşımda Eren Bülbül'ün adının SİHA'lardan birine verileceğini duyurmuştu. Bayraktar Twitter hesabından Eren Bülbül'ün adının verildiği TB2 SİHA'nın fotoğraflarını paylaştı.







Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda,"Aziz Şehidimiz Eren'in adını taşıyan Bayraktar TB2 SİHA bugün ilk uçuşunu gerçekleştirdi.✈️🚀 Eren'in adı artık Semalarımızda Hür ve Özgür.#iyikivarsınEren" ifadelerine yer verdi.









