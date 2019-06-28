TOKİ İstanbul kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru sonucu ve numarası nereden öğrenilir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Başakşehir Kayabaşı projesi 2+1 ve 3+1 konutları için çekilişler yapıldı. Başvuruda bulunan binlerce vatandaş şimdi heyecanla sonuçları araştırıyor. Peki, TOKİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? TOKİ başvuru numarası nereden öğrenilir? İşte TOKİ kura sonuçlarına ilişkin detaylar.... TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.