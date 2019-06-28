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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 10:01

konutları paraları ne zaman iade edecek, TOKİ kura çekilişi adı çıkanlar ve çıkmayanlar ne yapacak?

2+1 kura çekilişi sonuçları ilan edildi. Peki, kurada adı çıkanlar ve çıkmayanlar ne yapacak, TOKİ paraları ne zaman iade edilecek? TOKİ Kayabaşı başvuru sonuçları 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde yapılan çekilişler ile belirlendi.  Çekilişler sonucunda 2+1 hak sahipleri ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Peki, çekilişte adı çıkanlar ve adı çıkmayanlar ne yapacak, TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek? Kurada adı çıkan ve adı çıkmayan herkese TOKİ SMS bilgilendirme mesajı göndererek kura sonucu hakkında bilgilendirmede bulunacak. Başvuru parası için yatırılan ücretler kişinin başvuruda bulunduğu şubeleri üzerinden dekontları ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunmaları halinde geri ödenecek.

TOKİ İstanbul konutları paraları ne zaman iade edecek, kura çekilişi adı çıkanlar ve çıkmayanlar ne yapacak? Kurada adı çıkan ve adı çıkmayan herkese TOKİ SMS bilgilendirme mesajı göndererek kura sonucu hakkında bilgilendirmede bulunacak. TOKİ kurasında adı çıkanlar öncelikle konut peşinatı için belirtilen tutarı bankaya yatırmakla mesul olacaklar. Ardından TOKİ daire çekilişi yapılacak ve hak sahiplerinin hangi daireleri satın alacakları yine kura yöntemi ile belirlenecek. Kura çekilişi ile adı çıkmayan kişilere para iadesi yapılacak. Başvuru parası için yatırılan ücretler kişinin başvuruda bulunduğu banka şubeleri üzerinden dekontları ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunmaları halinde geri ödenecek.

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