TOKİ İstanbul konutları paraları ne zaman iade edecek, kura çekilişi adı çıkanlar ve çıkmayanlar ne yapacak? Kurada adı çıkan ve adı çıkmayan herkese TOKİ SMS bilgilendirme mesajı göndererek kura sonucu hakkında bilgilendirmede bulunacak. TOKİ kurasında adı çıkanlar öncelikle konut peşinatı için belirtilen tutarı bankaya yatırmakla mesul olacaklar. Ardından TOKİ daire çekilişi yapılacak ve hak sahiplerinin hangi daireleri satın alacakları yine kura yöntemi ile belirlenecek. Kura çekilişi ile adı çıkmayan kişilere para iadesi yapılacak. Başvuru parası için yatırılan ücretler kişinin başvuruda bulunduğu banka şubeleri üzerinden dekontları ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunmaları halinde geri ödenecek.