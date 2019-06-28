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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 21:44

Son dakika: Erzincan 'nde ! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Erzincan ilçesinde 3.8 şiddetinde bir meydana geldi. Depremle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Erzincan Otlukbeli'nde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 21.27'de Erzincan'ın ilçesinde 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.06.28 21:27:28 39.9708 39.8857 5.2 -.- 3.8 3.8 AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZINCAN) REVIZE01 (2019.06.28 21:27:29)
2019.06.28 14:31:06 40.0963 33.2358 5.3 -.- 2.1 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.06.28 14:27:51 40.0710 33.2200 3.3 -.- 2.3 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) REVIZE01 (2019.06.28 14:27:51)
2019.06.28 13:55:01 40.0578 33.2382 5.0 -.- 3.5 3.7 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.06.28 13:17:12 39.2568 27.6805 3.3 -.- 2.7 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.28 12:11:36 36.2815 35.9550 5.9 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2019.06.28 10:31:21 39.2707 25.5395 9.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.28 09:37:41 37.2660 36.9725 6.0 -.- 2.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2019.06.28 08:42:39 37.5117 42.8282 15.4 -.- 3.0 3.0 HILAL-ULUDERE (SIRNAK) İlksel
2019.06.28 08:26:34 37.9895 27.1777 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

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