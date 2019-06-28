Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 21.27'de Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin 5.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.06.28 21:27:28 39.9708 39.8857 5.2 -.- 3.8 3.8 AVCICAYIRI-OTLUKBELI (ERZINCAN) REVIZE01 (2019.06.28 21:27:29)
2019.06.28 14:31:06 40.0963 33.2358 5.3 -.- 2.1 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.06.28 14:27:51 40.0710 33.2200 3.3 -.- 2.3 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) REVIZE01 (2019.06.28 14:27:51)
2019.06.28 13:55:01 40.0578 33.2382 5.0 -.- 3.5 3.7 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2019.06.28 13:17:12 39.2568 27.6805 3.3 -.- 2.7 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel
2019.06.28 12:11:36 36.2815 35.9550 5.9 -.- 2.5 -.- CEYLANDERE-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2019.06.28 10:31:21 39.2707 25.5395 9.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.06.28 09:37:41 37.2660 36.9725 6.0 -.- 2.2 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2019.06.28 08:42:39 37.5117 42.8282 15.4 -.- 3.0 3.0 HILAL-ULUDERE (SIRNAK) İlksel
2019.06.28 08:26:34 37.9895 27.1777 5.4 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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