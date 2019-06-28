TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa kura sonuçları 2019 sıralı listesi! İşte TOKİ Silivri Alipaşa isim isim kura listesi. TOKİ Silivri kura sonuçları tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Silivri Alipaşa TOKİ kurası kazananlar listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Silivri Alipaşa Projesi kapsamında 685 adet konut inşa edilecek. TOKİ Silivri Alipaşa projesindeki dairelerin hak sahipleri bugün belli olacak. TOKİ Silivri kura sonuçları ve kazananlar listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.