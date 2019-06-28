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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 09:53

28 Haziran kura sonuçları 2019 sıralı listesi! İşte

İstanbul evleri çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ çekilişleri bugün saat 10.00'da başlayacak. TOKİ Silivri kura sonuçları tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafınca merak ediliyor. Silivri Alipaşa TOKİ kurası kazananlar sıralaması açıklandı mı? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Silivri Alipaşa Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan 685 konutun kurası bugün çekilecek. Bugünkü TOKİ Silivri Alipaşa kurasında kazananlar belli olacak. 21 ve 31 nitelikli daire seçeneklerinin yer aldığı projede kura coşku şimdiden başladı. TOKİ Silivri kura sonuçları açıklanmış olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak. TOKİ Silivri kura sonuçları henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Silivri Alipaşa kura sonuçları 2019 sıralı listesi! İşte TOKİ Silivri Alipaşa isim isim kura listesi. TOKİ Silivri kura sonuçları tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Silivri Alipaşa TOKİ kurası kazananlar listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Silivri Alipaşa Projesi kapsamında 685 adet konut inşa edilecek. TOKİ Silivri Alipaşa projesindeki dairelerin hak sahipleri bugün belli olacak. TOKİ Silivri kura sonuçları ve kazananlar listesine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi. Daha sonra planlı kentleşme ve konut seferberliğinin başlatılmasıyla kurum büyük bir atılım gerçekleştirdi.

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