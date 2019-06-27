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  • 27.06.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:54

İşverene desteği nasıl alınır?

yalnız iş arayanlara değil, işverenlere kısaca patronlara da destek oluyor. Bu bağlamda kısa çalışma ödeneği 31 Aralık 2019’a kadar uzatıldı. Kararnameye göre; yasada bulunan 3 aylık sürenin 3 ay daha uzatılması kararı, yalnız bu yıl için geçerli. Ekonomik sebeplerle, işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışan çalışma ücretini devlet ödüyor. İşçinin de ödenekten yararlanabilmesi için işverenin İŞKUR’a başvurması gerekiyor. Peki nedir? , nasıl alınır? İşte tüm detaylar

Ekonomik nedenlerle çalışma sürelerini düşürme yoluna giden işverenlere sağlanan desteğin süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ekonomik sebeplerle, işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücretini devlet ödüyor. Buna 'kısa çalışma ödeneği' deniyor. 3 ay boyunca ücret İşsizlik Sigortası Fonu'ndan veriliyor. Bu süre, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 ay daha uzatıldı.

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