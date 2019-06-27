Ekonomik nedenlerle çalışma sürelerini düşürme yoluna giden işverenlere sağlanan desteğin süresi 3 aydan 6 aya çıkarıldı. Ekonomik sebeplerle, işyerinde çalışma sürelerini geçici olarak azaltmak durumunda kalan işverenlere, 3 ay boyunca azaltılan süreye ilişkin çalışanların ücretini devlet ödüyor. Buna 'kısa çalışma ödeneği' deniyor. 3 ay boyunca ücret İşsizlik Sigortası Fonu'ndan veriliyor. Bu süre, dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3 ay daha uzatıldı.