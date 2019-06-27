FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? Planlı bir çalışma olarak başlatılan FSM köprüsündeki tadilat trafiği durma noktasına getirdi. Bugün başlayan onarım çalışmasını bilmeyen vatandaşlarsa trafikte mahsur kaldı. İnternette de FSM köprü çalışması ne zaman bitecek, FSM trafik durumu nedir, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tadilatı ne kadar sürecek gibi sorulara yanıt aranıyor. Yapılan açıklamada, "Çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. 50 gün sürecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında her iki köprüde bazı şeritler kapatıldı. Peki köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM trafik durumu ve 15 Temmuz ve FSM köprü çalışması bitiş tarihleri