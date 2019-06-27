FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? Planlı bir çalışma olarak başlatılan FSM köprüsündeki tadilat trafiği durma noktasına getirdi. Bugün başlayan onarım çalışmasını bilmeyen vatandaşlarsa trafikte mahsur kaldı. İnternette de FSM köprü çalışması ne zaman bitecek, FSM trafik durumu nedir, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tadilatı ne kadar sürecek gibi sorulara yanıt aranıyor. Yapılan açıklamada, "Çalışmalara 27 Haziran 2019 tarihinde başlanarak 17 Ağustos 2019'da bitirilmesi planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi. 50 gün sürecek bakım ve onarım çalışmaları kapsamında her iki köprüde bazı şeritler kapatıldı. Peki köprü çalışması ne zaman bitecek? FSM trafik durumu ve 15 Temmuz ve FSM köprü çalışması bitiş tarihleri
FSM trafik durumu! Köprü çalışması son dakika ne zaman bitecek? 15 Temmuz ve FSM köprü çalışması bitiş tarihleri
FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gerçekleştirilen tadilat sebebiyle trafikte büyük bir yoğunluk oluşmuş durumda. İnternette ise FSM köprü çalışması ne zaman bitecek, tadilat ne kadar sürecek, FSM trafik durumu nedir gibi sorulara yanıt aranıyor. Biz de bu konuyu sizler için inceledik ve haberimize ekledik. Peki FSM köprü çalışması ne zaman bitecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tadilatı ne kadar sürecek? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, İstanbul'da Kavacık ile Hisarüstü arasında, Asya ile Avrupa'yı Boğaziçi Köprüsü'nden sonra ikinci kez bağlayan asma köprü. Yapımına 4 Ocak 1986'da başlanılan ve ankraj blokları arasındaki uzunluğu 1.510 m, orta açıklığı 1.090 m, genişliği 39 m, denizden yüksekliği 64 m'dir
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