26 Haziran TOKİ İstanbul 50 bin konut çekilişi şu sıralarda gerçekleştiriliyor. TOKİ İstanbul evleri çekilişi Twitter, Facebook sayfalarında canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ çekiliş sonucu isim listesi kura çekilişi biter bitmez bu sayfada sizlerle olacak. TOKİ alt gelir grubu 2+1 konutlardan 2 bin 338 adet, orta gelir grubu 3+1 konutlardan ise 2 bin 129 adet olmak üzere toplamda 4 bin 467 adet konut için hak sahipleri yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları 26 - 27 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak. İlk kura çekilişi TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura sonuçları için 26 Haziran tarihinde çekilecek. İşte 26 Haziran TOKİ İstanbul 50 bin konut Twitter Facebook kura çekilişi sonuçları canlı izleme linki ve TOKİ çekiliş sonucu isim listesi