Başkan Erdoğan'a karşı seçim üzerine seçim kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimleri sonrası sesini yükseltmeye başladı. 23 Haziran öncesi "Erken seçim istemeyeceğiz" açıklaması yapmasına rağmen, dün çark etti. Partilere çağrıda bulunup, "Demokrasi destanı yazdık. Beklentileri karşılamak için her şeye hazırız. Güçlü bir demokratik sistem kuralım. Cumhurun başındaki kişi 82 milyonu kucaklamalı. 'Cumhurbaşkanı taraflı mı olmalı tarafsız mı olmalı' gelsin referandum yapalım" dedi.
ZAFER KAZANMADIM
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları açıklandıktan sonra bir gün dinlenen Ekrem İmamoğlu, dün ortaya çıktı. Mazbata için rutin süreci beklediğini belirtti. "Bu süreci hiçbir yerde hiçbir zaman zafer olarak tanımlamadım. Çünkü toplumun bir kesimine karşı bir zafer vesaire yok. Bu bir demokrasiyi tamir etme süreciydi" dedi. Bu arada İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mal beyanında bulunduğu 17 taşınmazın tapu değerinin 5 milyon lira olduğu belirlendi. İmamoğlu çifti ayrıca 254 bin liralık Volkswagen marka araba, 8 bin lira değerinde Sigsasuer marka silah ile Ziraat Bankası'nda 979 bin lira, Garanti Bankası'nda 418 bin 869 lira, 841 bin lira değerinde mücevher beyan etti.
ZAFER KAZANMADIM
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları açıklandıktan sonra bir gün dinlenen Ekrem İmamoğlu, dün ortaya çıktı. Mazbata için rutin süreci beklediğini belirtti. "Bu süreci hiçbir yerde hiçbir zaman zafer olarak tanımlamadım. Çünkü toplumun bir kesimine karşı bir zafer vesaire yok. Bu bir demokrasiyi tamir etme süreciydi" dedi. Bu arada İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mal beyanında bulunduğu 17 taşınmazın tapu değerinin 5 milyon lira olduğu belirlendi. İmamoğlu çifti ayrıca 254 bin liralık Volkswagen marka araba, 8 bin lira değerinde Sigsasuer marka silah ile Ziraat Bankası'nda 979 bin lira, Garanti Bankası'nda 418 bin 869 lira, 841 bin lira değerinde mücevher beyan etti.
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