İŞKUR'dan lisans ve önlisans yani üniversite öğrencilerine büyük müjde geldi. Bu bağlamda İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Program, temmuz, ağustos ve eylülde 3 ay süreyle düzenlenecek. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurabilecek.
Öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Binlerce öğrenci sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, 2019 İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan üniversiteliye 3 ayda 2.600 TL nasıl alınır?
İŞKUR yaz işi başvuruları nerede, ne zaman yapılacak? 2019 İŞKUR üniversite öğrencisi yaz işi başvuru şartları nedir?
2019 İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan üniversiteliye 3 ayda 2.600 TL nasıl alınır? Üniversiteli gençleri çalışma hayatına hazırlamak ve harçlık kazanmalarını sağlamak için Sosyal Çalışma Programı hazırlandı. Program kapsamında haftada 3 gün çalışacak olan öğrenciler hem sigortalı sayılacak hem de 2 bin 600 lira kazanacak. Peki, birçok öğrencinin araştırdığı İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Üniversiteli öğrencilere yaz dönemi boyunca asgari ücret ve sigortalı çalışma hakkı tanıyan Sosyal Çalışma Programı'na (SÇP) başvurular başladı.
İŞKUR'dan lisans ve önlisans yani üniversite öğrencilerine büyük müjde geldi. Bu bağlamda İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Program, temmuz, ağustos ve eylülde 3 ay süreyle düzenlenecek. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurabilecek.
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