İŞKUR'dan lisans ve önlisans yani üniversite öğrencilerine büyük müjde geldi. Bu bağlamda İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları öğrenciler tarafından oldukça merak ediliyor. Program, temmuz, ağustos ve eylülde 3 ay süreyle düzenlenecek. Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencileri başvurabilecek.

Öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Binlerce öğrenci sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, 2019 İŞKUR üniversite öğrencisi sosyal çalışma programı başvuru şartları nedir? İŞKUR'dan üniversiteliye 3 ayda 2.600 TL nasıl alınır?