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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 11:33

hangi kanalda, ne zaman yayında? Diriliş Osman o oyuncu katıldı mı? İşte

TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran final yaptı ve hayranlarını üzdü. Fakat , Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak önümüzdeki sezon ekranlardaki yerini alacak. Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yapacağı Diriliş Osman dizisi 5 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisi gibi TRT 1 ekranlarda yerini alacak. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Diriliş Osman 1.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayından izleyebilirsiniz. Peki , ne zaman yayında? Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte

Diriliş Ertuğrul sonrasında onun devamı olan Diriliş Osman büyük bir merakla bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde oynayacak olan Burak Özçivit Ertuğrul Bey'in oğlu Osman karakteriyle birlikte yeni sezonda izleyicinin beğenisine çıkacak. Bu bağlamda Osman Bey, Anadolu'ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi'nin oğludur. Yeni dizi Diriliş Osman'da Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Diriliş Osman dizisinin kadrosu da güçleniyor. TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar Berkes karakterini oynayan Hazal Subaşı'nın Diriliş Osman dizisi oyuncu kadrosunda yer alacağı iddia edildi. Peki Diriliş Osman ne zaman yayında? Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte Diriliş Osman oyuncuları

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