Başkan Erdoğan: Durmak yok yola devam

Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti Grup toplantısında hem iç siyasete hem dış politikaya yönelik önemli mesajlar verdi. İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur.ifadesini kullandı. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 2024 seçimlerine kadar AK Parti ve MHP olarak İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 büyükşehir belediye meclis üyesi ile halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayreti içerisinde olacağız. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kurumlar olarak da İstanbul ile ilgili projelerimizi, yatırımlarımızı, hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. ABD ile krize neden olan"Önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S-400 meselesi, egemenlik haklarımızla ilgilidir. Geri adım atmayacağız. Türkiye , kendi güvenlik gereksinimlerini karşılama konusunu hiçbir ülkeden izin almak, hele hele" dedi.

Dünya Yaşlanma Konseyi yönetimi, Başkan Tayyip Erdoğan'ı yaşlanma, yaşlılık ve yaşlılarla ilgili yaptığı çalışmalardan dolayılayık gördü.Erdoğan, kabine revizyonuna ilişkin soru üzerine, "Böyle bir şey yapılması gerekiyorsa biz yaparız. Siparişle bu işler olmaz, hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları sürekli gündemde tutmak şık olmaz, şık da değil" dedi.lideriİstanbul seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmelerini kurmaylarını toplayarak gerçekleştirdi. 4 yıl seçimsiz bir sürecin olduğuna dikkati çeken Bahçeli, Türkiye'nin önündeki sorunların çözülmesi için öncelikle ekonomi, dış politika, milli savunma ve güvenlik konularına odaklanmaları gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için MHP olarak en büyük katkıyı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.