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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:42

2019 2+1 kura çekilişi sonuçları isim listesi!

Başakkent 2+1 kura neticeları bugün saat 10:00 itibari ile başlayacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura çekilişi canlı yayın ile TOKİ tarafından paylaşılacak. Kura çekimine katılmak isteyenler ise Avrasya Kültür ve gösteri Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak çekilişte salonda hazır bulunacak. TOKİ kura çekilişi yayını TOKİ Facebook sayfası ve TOKİ Twitter sayfası olmak üzere kurumun sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.  Önce şehit yakını, ardından emekli ve engelli kontenjanları için çekiliş yapılırken en sonda normal başvurular için hak sahipleri belirlenecek. İşte 2019 TOKİ Kayabaşı 2+1 kura çekilişi sonuçları isim listesi! açıklaması.

26 Haziran 2019 TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonucu. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi 2019 için beklenen tarih geldi. İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olacak şanslı kişiler yapılan kura ile belirleniyor! TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları bugün saat 10:00 itibari ile başlayacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura çekilişi canlı yayın ile TOKİ tarafından paylaşılacak. Kura çekimine katılmak isteyenler ise Avrasya Kültür ve Gösteri Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak çekilişte salonda hazır bulunacak. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.

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