26 Haziran 2019 TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonucu. TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi 2019 için beklenen tarih geldi. İstanbul'da kira öder gibi ev sahibi olacak şanslı kişiler yapılan kura ile belirleniyor! TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları bugün saat 10:00 itibari ile başlayacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura çekilişi canlı yayın ile TOKİ tarafından paylaşılacak. Kura çekimine katılmak isteyenler ise Avrasya Kültür ve Gösteri Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak çekilişte salonda hazır bulunacak. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.