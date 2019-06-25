TOKİ İstanbul kura tarihleri açıklandı. Kura çekilişlerinin yeri ve saatleri de belli oldu. TOKİ sonuçları İstanbul 2019 takvimi için beklenen kura yeri, saati ve canlı yayın tarihi sonunda açıklandı. TOKİ Tuzla kura çekilişi 1 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile yapılacak. TOKİ Tuzla kurası Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak. Toplam 500 konut için hak sahipleri belirlenmiş oldu. Eğer kura sonucu ev size çıkarsa; TOKİ'den satın almış olduğunuz gayrimenkulünüzün teslimatı için projenin temerküzü olan şubemizden; Konutun KDV'sini yatırmanız, KDV faturası, KDV ödeme dekontu ve Gayrimenkul Satış Sözleşmenizin fotokopisi ile şantiyeye gitmeniz gerekmektedir.