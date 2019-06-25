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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 14:54

kaç yaşında hangi okula gidiyor kardeşleri! 'nun oğlu kim?

Selim İmamoğlu kimdir? 'nun eşi , seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, , Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. Büyükşehir seçimi sona erdi. Ekrem İmamoğlu mazbatayı bugün alacak. İşte Türkiye'nin konuştuğu isim Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ve İmamoğlu ailesi hakkında merak edilenler... hangi okula gidiyor kardeşleri kimdir? İşte Ekrem İmamoğlu'nun oğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu Türkiye'nin gündeminde. Ekrem İmamoğlu ailesi, eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları merak konusu oldu. İşte 49 yaşındaki Ekrem İmamoğlu hakkında merak edilenler, eşi çocukları Beren, Semih ve Mehmet Selim İmamoğlu'nun bilinmeyenler... Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. Selim İmamoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndr İnşaat Mühendisliği öğrencisi. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden dereceyle mezun olan Selim'in sosyal medyada büyük bir hayranı var.

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