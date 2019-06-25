"Af yasasında son konum nedir? 2019 Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı?" diye vatandaşlar tarafınca araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde Ankara kulislerinde ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik teklifinin görüşülmesi af çıkacak mı sorularını gündeme getirdi. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki kabahatlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Meclis'te görüşülecek mevzunun af değil ceza indirimi olduğu biliniyor. MHP, 19 Mayıs 2018 evveliyatına kadarki kabahatlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Peki 25 Haziran af yasası son dakika ceza infaz yasası nasıl olacak? Genel af çıktı mı, af kimleri kapsayacak?