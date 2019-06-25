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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 00:48

Gemlik Kaymakamı İnan'nın 3 oğlu kavgada bıçaklandı

'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın 'de yaşayan oğulları (15), İnan (21) ve (21), karıştıkları kavgada yaralandı. başlayan ve sokağa taşan da Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan, baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darbedildi. Polis karşı gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaymakamın 3 oğlu bıçaklandı!

Olay bugün saat 19.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi Amfi Parkta meydana geldi. Vali Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz Şubat ayında 'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu , iddiaya göre kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile küfürleşti.

Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., 'da buluştu. İnan, buluşmaya ağabeyleri ve ile birlikte giderken, B.Ç.'de yanında iki arkadaşıyla birlikte gitti. Amfi Tiyatro'da buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma bir anda ya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çıkan bıçaklı kavgada 'ın küçük oğlu Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. 3 yaralı kardeş olay yerine gelen ambulansla Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, ameliyata alınırken, Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Polis soruşturma başlattı.

Bıçaklı kavganın ardından İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları hastaneye gelerek 3 kardeşin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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