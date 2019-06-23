Yerel seçim oy kullanmama cezası nereye ne zaman ödenecek 23 Haziran 2019 yerel seçim oy kullanmama cezası kaç para? 23 Haziran yerel seçimlerine saatler kala oy kullanmama cezası ne kadar sorgusu arttı. Sandık başına gitmeyecek olan vatandaşlar oy kullanmama cezası kaç para diye Google'da aratmaya başladılar. Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti 22 TL olacaktır ve bu ücretin ödemesi; Maliye Bakanlığı'na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.