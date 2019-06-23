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08:00'da başlayan ve 17.00'da sona eren oy kullanma işlemlerinin ardından heyecan giderek artıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından seçim sonuçları canlı olarak takvim.com.tr'den takip edilebilecek.





Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul seçim sonuçları için en doğru bilgileri ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.







Takvim.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı ve anlaşılır grafiklerle detaylı olarak aktaracak. Seçim yasağının kalkmasının ardından ulaşılabilecek verilerde adayların oy oranları, ilçe ilçe seçim sonuçları karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak.



YSK'DAN MÜHÜR KARARI

Yüksek Seçim Kurulu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına hükmetti.



SEÇİM KANUNA MUHALEFET EDEN 111 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.







Oy pusulasının resmini çeken 43 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 22 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 9 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 4 kişi, tehdit ve hakaretten 4 kişi, telefonla oy kabinine giren 14 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen, alkollü 7 kişinin de arasında bulunduğu toplam 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.







ERDOĞAN'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "İstanbul'umuza İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum" dedi. Erdoğan, "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.







BİNALİ YILDIRIM'DAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum" dedi. Yıldırım, "Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum" ifadelerini kullandı.







EKREM İMAMOĞLU'NDAN SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile oyunu kullanmak için Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokuluna geldi. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu 1382 numaralı sandıkta oylarını kullandı. İmamoğlu ailesi, gazetecilere fotoğraf verdikten sonra zarfları sandığa attı. İmamoğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ve İstanbul adına çok önemli bir seçim yaşadıklarını kaydederek, bu seçimin sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi olmadığını söyledi.