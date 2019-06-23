Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 23.06.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 12:36

Son dakika haberi: 'nda göçü

23 Haziran Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme i için İstanbul'a gelen seçmenler 'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin kilometrelerce kuyruk oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

İkametleri 'da olan ancak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar yenileme i için İstanbul'a geldi. Oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 'nda yoğunluk oluşturdu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Otogar ve çevresinde seçmenlerin İstanbul'a gelmesinden dolayı oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğunda vatandaşlar otogara girmek için uzun süre bekledi. Otogardaki yoğunluk devam ediyor.




kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika haberi: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri